Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня

73

На этой неделе Музей-галерея «Заварка» запускает серию летних творческих занятий «За горизонтом» (6+). Они пройдут со среды по субботу – 19, 20, 21 и 22 июня. Длительность каждого – с 10.00 до 14.00. Каждый день будет посвящен определенной теме: «Заметки путешественника: Мастерим фотоаппарат», «Сказочные путешествия: Создаем карты сказочных стран», «Морские путешествия: Пишем послания в бутылке» и «Маршруты путешественника: Делаем компас для игр».

Стоимость участия – 400 рублей за одно занятие.

В воскресенье, 23 июня, в «Заварке» пройдет несколько мероприятий.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

В 18.00 состоится закрытие выставки «Сюрприз» (6+). Напомним, что это персональный проект художницы Яны Арбузовой, который посвящен теме ностальгии по 1990-м – 2000-м годам.

В рамках закрытия пройдет заключительная арт-медиация (6+) по выставке. Ее организует научный сотрудник музея Анастасия Волынкина. Посетители поговорят о работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке.

Вход на мероприятие – 250 рублей.