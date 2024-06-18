Я нашел ошибку
Главные новости:
2300 человек вышли на старт «Гонки героев» в Самарской области
2300 человек вышли на старт «Гонки героев» в Самарской области
Самарцы назвали профессии, которые не подходят их детям
Самарцы назвали профессии, которые не подходят их детям
В Жигулевске поймали неосторожного драгдилера
В Жигулевске поймали неосторожного драгдилера
Самарчанка хотела продать дачу и стала жертвой мошенников
Самарчанка хотела продать дачу и стала жертвой мошенников
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
«Крылья Советов» в июне и июле проведут четыре контрольных матча
«Крылья Советов» в июне и июле проведут четыре контрольных матча
Мишустин: новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год
Мишустин: новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год
Первопроходцами летнего трудового семестра 2024 года стал студенческий строительный отряд «Линия связи» Электротехнического факультета СамГУПС в составе 20 бойцов.
Из Самары на БАМ: студенты СамГУПС отправились на всероссийскую стройку
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.05
-0.02
EUR 95.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня

18 июня 2024 09:28
73
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня

На этой неделе Музей-галерея «Заварка» запускает серию летних творческих занятий «За горизонтом» (6+). Они пройдут со среды по субботу – 19, 20, 21 и 22 июня. Длительность каждого – с 10.00 до 14.00. Каждый день будет посвящен определенной теме: «Заметки путешественника: Мастерим фотоаппарат», «Сказочные путешествия: Создаем карты сказочных стран», «Морские путешествия: Пишем послания в бутылке» и «Маршруты путешественника: Делаем компас для игр».
Стоимость участия – 400 рублей за одно занятие.

В воскресенье, 23 июня, в «Заварке» пройдет несколько мероприятий.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

В 18.00 состоится закрытие выставки «Сюрприз» (6+). Напомним, что это персональный проект художницы Яны Арбузовой, который посвящен теме ностальгии по 1990-м – 2000-м годам.
В рамках закрытия пройдет заключительная арт-медиация (6+) по выставке. Ее организует научный сотрудник музея Анастасия Волынкина. Посетители поговорят о работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Представители УФСИН, участвовавшие сегодня в мероприятии по сдаче донорской крови, пообещали сделать эту акцию доброй традицией и вновь придут уже в конце лета.
17 июня 2024, 17:39
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
Представители УФСИН, участвовавшие сегодня в мероприятии по сдаче донорской крови, пообещали сделать эту акцию доброй традицией и вновь придут уже в конце лета. Общество
328
Среди участников были местные жители и гости из разных сел и городов региона.
17 июня 2024, 17:23
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Среди участников были местные жители и гости из разных сел и городов региона. Общество
312
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
17 июня 2024, 10:10
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч «Эхо кинофестивалей». Культура
275
В центре внимания
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
404
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
842
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
364
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
405
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
500
Весь список