Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября

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12 сентября (четверг) в 18.30 пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

13 сентября (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

Куратор проекта, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу, 14 сентября, в 16.00 состоится лекция «Немецкий экспрессионизм у истоков советской сказки: «Кащей Бессмертный» Александра Роу» (12+). Ее прочитает киновед, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

С какой целью многие советские режиссеры обращались к немецкому кино 1920-х годов? Как повлиял фильм Фрица Ланга «Нибелунги: Зигфрид» (1924, 16+) на создателей картины «Кащей Бессмертный»? Каким образом сказочный сюжет, работающий с вневременными архетипами, органично раскрылся на фоне исторических реалий? Ответы на эти и другие вопросы гости узнают на лекции. Завершит вечер показ фильма «Кащей Бессмертный».

Вход на мероприятие – 250 рублей.

15 сентября (воскресенье) в 16.00 пройдет авторская экскурсия (12+) научного сотрудника музея Олега Баулина по выставке «Было/Не было» (12+).

Экскурсия приурочена ко Дню народов и национальных культур Самарского края (День дружбы народов Самарской области, отмечается 12 сентября). Гости узнают много интересных фактов о народах Поволжья – их фольклоре, традициях, национальной культуре и других особенностях.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно).