Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, выписали из больницы

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Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в квартире, сообщила о своей выписке из больницы после почти двух месяцев лечения, передает ТАСС.

"Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", - объявила она своим подписчикам в Instagram.

Певица уточнила, что пока не может вернуться домой, где 18 ноября 2021 года произошел пожар. "Поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры", - сказала она.

Хлебникова также поблагодарила поклонников за поддержку, которую они ей оказали во время лечения.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС