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Марафон «Семейное чтение – Живая классика» проходит в библиотеках Самарской области

17 июня 2022 13:50
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Марафон «Семейное чтение – Живая классика» проходит в библиотеках Самарской области

Марафон продлится до 30 июня, в финале фонд «Живая классика» разыграет подарки для 10 участников марафона из всех регионов России и наградит самую активную библиотеку-организатора марафона

Площадками для проведения акции стали более 150 библиотек по всей России. Они подготовили выставки книг для семейного чтения, создали специальное пространство и приглашают своих посетителей попробовать себя в роли чтецов — прочитать в пространстве выставки книги вслух и записать видео с чтением этого фрагмента.

Видео должно быть продолжительностью не более 4 минут, участие в чтении должны принять родитель и ребенок (или несколько детей). Этот ролик нужно выложить в социальные сети — собственные или библиотеки-координатора или зарегистрировать ролик в специальной форме. В описании видео фонд просит рассказать о своих любимых книгах для семейного чтения и проставить тэг #Семейноечтение_ЖиваяКлассика. Каждый участник акции в библиотеке может получить диплом участника в электронной форме.

Фонд «Живая классика» больше 10 лет проводит конкурс юных чтецов «Живая классика» во всех регионах России и более чем 50 странах мира. В конкурсе принимают участие подростки от 11 до 17 лет, которые читают вслух отрывки любимых прозаических произведений. С момента создания конкурса, фонд не раз просили организовать конкурсы чтецов и для малышей, и для взрослых. В этом году «Живая классика» решила пойти навстречу этим пожеланиям и организовать читательское событие, в котором себя могут проявить взрослые и их дети — марафон семейного чтения «Живая классика».

Главная цель читательской акции объединить в чтении детей и взрослых — стимулировать совместное чтение родителей и детей, показать им круг книг, которые можно читать вслух вместе и обсуждать, помочь разным семьям поделиться и обменяться своим читательским опытом, открыть для себя новые произведения и авторов.

Идею такого марафона поддержали детские издательства России – они собрали коллекцию книг для семейного чтения, поделились играми, занятиями, викторинами, квестами по мотивам этих книг — увидеть эту коллекцию книг и поиграть в игры и викторины также можно будет в библиотеках!

Принять участие в акции можно родителям с детьми до 18 лет, в видео должны участвовать и взрослый, и ребенок.

Среди участников марафона будет разыграно 10 комплектов книг от детских издательств.

Самые активные библиотеки также получат грамоты и призы от фонда «Живая классика»! По итогам акции будут составлены и опубликованы списки рекомендованных книг для семейного  чтения от библиотек и семей всей России — в социальных сетях, СМИ, на сайте фонда «Живая классика».

Список библиотек-участников акции пополняется, его можно увидеть здесь.

Марафон проводится при поддержке Фонда президентских грантов. 

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