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Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
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Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт

12 ноября 2024 12:35
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Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт

15 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры», в котором прозвучат песни на стихи и музыку талантливых молодых поэтов и композиторов Кошкинского района. Музыкально-поэтическая встреча станет завершающим событием Марафона «Кошкинские Лиры».

Марафон «Кошкинские Лиры» – проект, призванный открывать новые имена в поэзии и оказывать поддержку молодым авторам. Его реализацией занимаются Межпоселенческое управление культуры Кошкинского района и Кошкинская центральная библиотека при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На протяжении марафона его участники сочиняют стихи и обращаются к разным формам поэтического искусства, а также пишут музыку к получившимся текстам.

На предстоящем гала-концерте Марафона «Кошкинские Лиры» самарской публике будут представлены песни на стихи талантливых поэтов, отобранные членами жюри проекта. Концерт станет значимым событием в культурной жизни Самары и Кошкинского района, явив собой замечательный пример того, что даже в небольших и отдалённых районах можно успешно заниматься крупными и значимыми проектами в сфере литературы и музыки. 

Подробности поэтического марафона можно узнать на его официальной страничке «ВКонтакте».

15 ноября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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