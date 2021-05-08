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Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах, представительница России выступит в первом полуфинале под номером 3.
Манижа "несколько изменила" слова конкурсной песни для "Евровидения"
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Манижа "несколько изменила" слова конкурсной песни для "Евровидения"

8 мая 2021 15:40
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Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах, представительница России выступит в первом полуфинале под номером 3.

Манижа изменила текст своей конкурсной песни Russian Woman ("Русская женщина"). Об этом она сообщила в субботу на первой конференции "Евровидения", которая транслировалась в специально созданном в этом году онлайн-пресс-центре, передает ТАСС.

"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce - прим. ТАСС) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break - прим. ТАСС) стену", - пояснила певица.

Ранее в субботу Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.

Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране Маниже будут подпевать женщины разного возраста - представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.

Теги: "Евровидение" Манижа

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