Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

98

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову похоронили рядом с матерью в субботу на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщила коллега и подруга артистки Рада Симбирева.

"Людмилу Лядову похоронили", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Новодевичьем монастыре прошло прощание с композитором и певицей. Церемонию посетили десятки поклонников и друзей артистки, в том числе певцы Игорь Наджиев, Руслан Кадиров.

Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. У артистки был диагностирован коронавирус.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС