Лучшим спектаклем фестиваля «Волжские сезоны» стал «Тартюф» Самарского театра драмы

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30 апреля в Самаре завершился VI Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Его афишу в этом году составили 17 спектаклей из 10 регионов РФ, включая две национальные республики: Дагестан и Башкортостан.

Министр культуры губернии подчеркнула важность события для региона:

«Я очень рада, что фестиваль, который проходит под эгидой Союза театральной деятельности Самарской области, поддерживается региональным Правительством. Благодаря этому появилась возможность пригласить так много коллективов со всей страны. Чтобы Самарская публика смогла увидеть эти коллективы. Фестиваль знакомит нас со всей картиной, со всей палитрой театрального творчества на сегодняшний день. Фестиваль посвящен классическому, драматическому искусству. Здесь есть разные его направления. Это и кукольный театр, и музыкальный, и классический драматический театр».

Гран-при фестиваля получил «Тартюф» Самарского академического театра драмы имени Горького в постановке режиссера Александра Кузина. Также спектакль принес награды за лучшую женскую — Наталья Прокопенко (Эльмира) и лучшую мужскую роль — Владимир Сапрыкин (Оргон).

Спектакль «Темные аллеи» театра «СамАрт» в постановке Анатолия Праудина победил в номинации «Лучшая сценография» (художник Марина Евдоченкова). Самарский театр кукол получил награду за «Лучшую женскую роль второго плана» — ее вручили Анастасии Евсеевойза роль Курицы Евтушевского в спектакле «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» (режиссер Светлана Дорожко).

Артист Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича Степан Волков стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль в опере» за партию Утешительного в спектакле «Игроки». А художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов удостоился специальной премии жюри «За творческое освоение музыкального наследия ХХ века».

Фото: минкульт СО