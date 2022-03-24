Лучших чтецов Самарской области выберут 24-25 марта

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24-25 марта с 9:00 – 17:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (г. Самара, улица Куйбышева, 151) пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса страны.

В конкурсе участвуют подростки 10-17 лет, которые читают со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Участники прошли уже несколько этапов отбора и победили в конкурсе в классе, школе в своём районе и городе. В итоге в региональный финал вышли почти 40 подростков. Трое из них станут победителями и получат главный приз конкурса – путевки в МДЦ «Артек». В жюри финала вошли эксперты в области литературы, театра, образования – они будут оценивать и выбор произведения, и работу чтеца с залом, и его актерские способности.

В «Артеке» ребят-победителей из всех регионов ждет большая программа – к ним приедут провести занятия преподаватели Щукинского театрального института, специалисты в области подростковой литературы и медиа. В «Артеке» также пройдут и отборочные соревнования чтецов к Всероссийскому финалу конкурса «Живая классика»: из 255 ребят-региональных победителей, выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить на «Артек-Арене» перед 4000 зрителей из всех отрядов. Среди подарков, которые получат ребята – сертификаты на образовательные программы и электронные ридеры Volta 3 от компании ONYX BOOX.

Все участники конкурса получают подарки от партнеров фонда «Живая классика» - электронные книги от крупнейшего читательского ресурса «Литрес», сертификаты от книжного магазина «Лабиринт», промокоды на абонементы в сервис аудиокниг Storytel.

В этом году отдельное внимание уделено современной литературе: для тех ребят, которые читают произведения писателей XXI века, книжный магазин «Лабиринт» учредил специальную номинацию. Во время отборочных соревнований в «Артеке» жюри выберет 10 победителей в этой спецноминации – они получат годовые абонементы на покупку книг. Еще одна новация сезона – возможность для участников «Живой классики» попробовать себя в записи аудиокниг. В «Артеке» ребята смогут записать для Национальной электронной библиотеки «СВЕТ» около 200 произведений в аудиоформате. Эти произведения будут опубликованы в приложении и будут доступны всем пользователям НЭБ «Свет».

Ну а летом 2022 года участники конкурса «Живая классика» из 15 регионов России смогут принять участие в акции Всероссийский день чтения вслух. Она пройдет в июле этого года, прочитать свои любимые произведения на городских площадках смогут как дети, так и взрослые.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» - крупнейший проект по поддержке чтения в России. Он проходит уже в 11 раз, участие в конкурсе принимают все регионы страны и больше 80 стран мира. Организатор конкурса – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов. Партнеры проекта – Министерство Просвещения России, ГК «Просвещение», МДЦ «Артек» и компания «Гознак».