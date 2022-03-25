Лучшие подростки-чтецы региона встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика»

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Лучшие подростки-чтецы из Самарской области встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика». В течение марта 2022 года во всех регионах пройдут районные и муниципальные этапы крупнейшего чтецкого конкурса для подростков в России. Участие в них примут более 30 000 ребят, которые уже победили в классных и школьных этапах — их чтение прозаических отрывков из самых разных произведений жюри посчитало самым ярким и выразительным.

Муниципальный этап — еще одна ступень на пути к победе в конкурсе юных чтецов. Здесь в жюри войдут местные артисты, писатели, преподаватели театральных вузов, журналисты и представители сферы образования. Ребята будут читать отрывки прозы продолжительностью до 3 минут. Трое победителей каждого муниципального этапа отправится на региональный финал!

Цель конкурса «Живая классика» — дать подросткам поделиться своим чтением со сверстниками, родителями, педагогами, заинтересовать их в книгах и литературе. Как обычно, у ребят в заявках — самый широкий спектр произведений, от рассказов Тэффи и Зощенко до монологов из современных подростковых авторов или классиков.

Победители муниципального этапа получат призы от по спонсоров конкурса — электронные и аудиокниги «Литрес», подписку на 1,5 месяца на сервис электронных и аудиокниг Сторител, сертификаты от книжного магазина «Лабиринт».

Кроме того, в 2022 году у конкурса появились новые партнеры и номинации. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ «Свет».

Параллельно с всероссийским конкурсом, соревнования по чтению вслух «Живая классика» проходят в 83 странах мира. В финале российского и международного финала выступят лучшие из лучших – 20 финалистов «Живой классики».

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов, передает пресс-служба минкульта СО.