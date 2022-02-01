Лев Лещенко рассказал о переосмыслении песни «День победы»

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Народный артист России Лев Лещенко считает, что песня «День победы», созданная композитором Давидом Тухмановым и поэтом-фронтовиком Владимиром Харитоновым, сегодня должна быть переосмыслена и исполняться иначе, чем в момент ее появления в 1975 году. Об этом певец рассказал «Известиям» накануне концерта, приуроченного к его юбилею.

«На своем 80-летии я буду кусочек этой песни петь с грустным оттенком. Не как торжество сияющей жизни, а как поклонение памяти. С возрастом меняется ощущение произведения, иначе расставляются акценты. Когда были живы ветераны, нужно было радовать их, с ними вместе отмечать этот праздник. Сейчас, когда они ушли, мы можем только поклониться памяти воинов, которые подарили нам мир, свободу, жизнь», — отметил артист.

Лев Лещенко вспомнил, что, когда песня появилась, она затмила все произведения, написанные о войне, как бы синтезировав в себе огромную массу песен, и это поначалу негативно сказалось на ее судьбе.

«Несколько композиторов обратились «наверх», сообщив, что считают песню недостойной, и ее не давали в эфир полгода. И только концерт в День милиции 10 ноября 1975 года дал ей мощный рывок», — рассказал исполнитель.

Певец рассказал, что в свой юбилейный концерт 1 февраля он также включит песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «Любовь, комсомол и весна» и «Ленин такой молодой». По его словам, эпоху нельзя забывать.

«Нельзя исключить из нашей жизни революцию, Великую Отечественную войну, комсомольские стройки. Лев Лещенко не сомневается, что эпохальные вещи, которые связаны с огромными событиями, останутся очень надолго, как остались песни Вертинского, Петра Лещенко. Это жизнь страны, и она сопровождалась музыкальными историями», — резюмировал народный артист.