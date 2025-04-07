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Лекция Вячеслава Вербового пройдет в Музее Рязанова

7 апреля 2025 10:00
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Лекция Вячеслава Вербового пройдет в Музее Рязанова

13 апреля (воскресенье) в 14.00 пройдет вторая лекция из цикла «Образ русского поэта в кино» (12+). Ее тема – «Лермонтов на экране» (12+). Лекцию прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Михаил Лермонтов по праву считается одним из главных поэтов России. Его произведения «Маскарад» (12+) и «Герой нашего времени» (12+) не раз экранизировались советскими режиссерами. Но каким наш кинематограф видел личность самого Михаила Юрьевича? Вопрос актуален, ведь в ближайшем будущем мы увидим целых два новых фильма о поэте от Бакура Бакурадзе и Павла Лунгина.

В «Лермонтове» Альберта Гендельштейна (1943, 6+) нам показан прежде всего гражданин, неслучайно действие фильма начинается в 1837 году. «Лермонтов» Николая Бурляева (1986, 6+) представляет поэта как мыслителя. Объединяет эти фильмы роковая дуэль, которая оказывается в них результатом придворного заговора против народного поэта.

Примечательно, что судьба кинолент оказалась столь же драматична, как и судьба Михаила Юрьевича. Фильмы не были выпущены в прокат. Гендельштейн перестал снимать игровое кино, а Бурляев подвергся критике на перестроечном V съезде кинематографистов СССР и в центральной прессе.

Как фильмы о Лермонтове отражают время, в которое они были сняты? Почему поэт так и не стал популярным киногероем? На лекции будет проанализирован образ литератора в отечественном кинематографе – в фильмах «Лермонтов» (1943, 6+; 1986, 6+; 2014, 16+) «Белинский» (1953, 6+), «Пушкин. Последняя дуэль» (2006, 12+) и сериале «Из пламя и света» (2006 – 2008, 12+).

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cKeN6M

Теги: Мероприятия

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