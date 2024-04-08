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Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
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Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев

8 апреля 2024 09:57
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Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» приглашает самарцев

13 апреля (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» (12+). Ее прочитает историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io и журнала «Искусство кино», продюсер издательских проектов киностудии «Союзмультфильм» Станислав Дединский.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория «Феномены кино».

Лекция пройдет в формате презентации второго издания сборника «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание» (12+) про фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966, 12+). Автор-составитель книги Станислав Дединский расскажет о создании, возможно, главного советского фильма о прощании с эпохой оттепели. Благодаря сборнику читатели смогут проследить через десятки документов и воспоминаний, как создавалась легендарная кинолента, оказавшая большое влияние на развитие отечественного кино.

Подробная информация о мероприятии – в пресс-релизе.

Вход на мероприятие – 300 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKq33

Теги: Мероприятия

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