Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев

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13 апреля (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» (12+). Ее прочитает историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io и журнала «Искусство кино», продюсер издательских проектов киностудии «Союзмультфильм» Станислав Дединский.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория «Феномены кино».

Лекция пройдет в формате презентации второго издания сборника «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание» (12+) про фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966, 12+). Автор-составитель книги Станислав Дединский расскажет о создании, возможно, главного советского фильма о прощании с эпохой оттепели. Благодаря сборнику читатели смогут проследить через десятки документов и воспоминаний, как создавалась легендарная кинолента, оказавшая большое влияние на развитие отечественного кино.

Подробная информация о мероприятии – в пресс-релизе.