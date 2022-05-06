Культурные майские: куда сходить в Самаре по «Пушкинской карте»

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Студенты и школьники Самарской области при наличии «Пушкинской карты» смогут с выгодой для собственного кошелька посетить театры, музеи, галереи, филармонии, консерватории и кинотеатры.



«Пушкинская карта - весьма своевременный и социально значимый проект, в котором остро нуждались и учреждения культуры, и молодые люди. - говорит генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича Сергей Филиппов. - Те возможности, которые предлагает «Пушкинская карта», помогают молодежи сформировать привычку к полезному досугу, повысить свой культурный уровень, развиваться духовно и эмоционально. При этом зрители сами выбирают куда и на что им пойти. А учреждения культуры получают нового зрителя. Только с начала года более 8 тысяч молодых людей воспользовались «Пушкинской картой», чтобы попасть к нам в театр. В нашем театре практически все мероприятия доступны по «Пушкинской карте» - и оперы, и балеты, и оперетты».



Для обладателей «Пушкинской карты» в регионе предлагают интересную культурную программу на майские праздники:

- 7 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета можно посмотреть оперу П.И. Чайковского, «Евгений Онегин» по одноименному роману А.С. Пушкина;

- 7, 8 и 10 мая на сцене театра «СамАрт» состоится показ спектакля по мотивам комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»;

- 8 мая на сцене театра «Самарская площадь» состоится спектакль «Красное вино победы», по одноименному рассказу писателя-фронтовика Евгения Носова;

- с 3 по 8 мая в историческом парке «Россия – моя история», будет работать основная экспозиция «Рюриковичи/Романовы», «ХХ век».

Кроме того, на майские праздники запланировано большое количество кинопремьер, а также показ военно-патриотических фильмов ко Дню Победы.

Напомним, получить «Пушкинскую карту» могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги. Культура».

Ежегодно на карту будет зачисляться 5 тысяч рублей, пока обладателю не исполнится 23 года. Средства можно потратить на культурный досуг.