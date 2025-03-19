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25 марта – 15 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского. 6+



Творчество Петра Ильича Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру.



Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».



По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей.

Фото: минкульт СО