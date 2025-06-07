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Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день

7 июня 2025 14:11
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Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день

Лекции, стихи, музыка — самарцев 6 июня ждало множество увлекательных мероприятий.

6 июня самарские учреждения культуры и Пушкинское общество города Самары с размахом отметили 226-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Состоялись лекции о пушкинской эпохе, литературно-музыкальная гостиная, поэтические выступления, концерты и, конечно, танцы. Так, костюмированный бал с элементами мастер-классов прошел для всех желающих в ДК "Заря".

Окунуться в атмосферу 19 века получили возможность самарцы разных возрастов, гостей собрались множество, и большинство — в бальных костюмах.

"Мы проводим мероприятия как минимум дважды в год, последние лет пять нас встречает ДК "Заря". Приходит очень много людей, и это радостно, что культура растет, бальное общество развивается, культура бала тоже идет в гору. Современному человеку балы — отдушина, перезагрузка, возможность лишний раз устроить себе праздник", — рассказала организатор бала Татьяна Васякина, член правления Пушкинского общества Самары.

Со сцены звучали стихи и романсы, а чтобы гости смогли с удовольствием исполнить танцы пушкинской эпохи, ведущая вечера Алена Садофьева, руководитель клуба исторического танца "Свита", помогала им освоить фигуры полонеза, польки, кадрили.

Полный зал танцующих — лучшее доказательство того, что вечер удался!

Впечатлениями поделился поэт-мелодекламатор Евгений Макаров, член правления Пушкинского общества Самары:

"Сегодня знаменательная дата - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Как говорят, Пушкин - наше всё, и я тоже так считаю. Я уже не первый раз на таком балу, был и в Москве, и в Казани. Это прекрасные вальсы, чтения талантливых людей, и общения, знакомства, что является одним из самых важных факторов моего присутствия здесь".

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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