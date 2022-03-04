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Концерт оркестра Большого театра России из САТОБ покажут все виртуальные концертные залы страны

4 марта 2022 20:36
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Приобщиться к знаковому культурному событию через систему виртуальных концертных залов сможет каждый житель нашей страны.

Завтра, 5 марта, в день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт в исполнении оркестра Большого театра России, организованный ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Дирижировать будет музыкальный руководитель и главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев. Одно из величайших творений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – Седьмая симфония, которая была дописана и впервые исполнена 5 марта 1942 года в Куйбышеве эвакуированным оркестром Большого театра под управлением выдающегося советского дирижера Самуила Самосуда, будет исполнена вновь.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова организована трансляция концерта через систему виртуальных концертных залов. «Эта особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, сплачивая все общество, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Мы постараемся сделать все, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом важном событии в культурной жизни нашей страны», – отметил Дмитрий Азаров. 

Приобщиться к знаковому культурному событию через систему виртуальных концертных залов сможет каждый житель нашей страны. Всероссийский виртуальный концертный зал – это флагманский проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании «открытого культурного пространства» России.

В Самарской области прямую трансляцию можно будет посмотреть 5 марта в 21.00 в Виртуальных концертных залах, которые расположены в 10 городах губернии. https://www.culture.ru/music/virtual-concert-halls/location-samarskaya-oblast . Также прямая трансляция будет доступна на сайте Московской филармонии https://meloman.ru/videos/online/partners/ .

 

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