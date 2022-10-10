Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В Тольятти вынесен приговор злостному нарушителю ПДД
В Тольятти вынесен приговор злостному нарушителю ПДД
«АвтоВАЗ» допустил изменение производственного плана на 2023 год
«АвтоВАЗ» допустил изменение производственного плана на 2023 год
Врачи Клиник СамГМУ провели сложную операцию по установке эндопротеза
Врачи Клиник СамГМУ провели сложную операцию по установке эндопротеза
В Борском водитель сбил пешехода
В Борском водитель сбил пешехода
ОДК-Кузнецов открыл турникеты для семей работников предприятия
ОДК-Кузнецов открыл турникеты для семей работников предприятия
В работе Telegram в России произошел сбой
В работе Telegram в России произошел сбой
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе

10 октября 2022 11:00
155
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе

14 октября в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе» в этот день зрители, вместе с Юлией Марковой (меццо-сопрано), Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир английской музыки. 

В программе вечера прозвучат произведения композиторов-итальянцев и тех, чья жизнь и творческая биография была тесно связана с этой страной, мы услышим музыку А. Вивльди, Дж. Б. Перголези, П. Локателли, Дж. Фрескобальди, А. Кальдара и др.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи. Юлия Маркова – давний друг Самарской кирхи, проникновенное меццо-сопрано и чуткий исполнитель итальянской музыки.

 

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 332 15 66,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Благотворительный взнос: 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) и 400 руб.

Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия»

Дата: 14 октября 2022 г. 18.30

6+

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пассажирами поезда стали участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».
07 октября 2022, 19:19
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
Пассажирами поезда стали участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». Новости компаний
1108
В этот день слова священной клятвы произнесли 140 кадет.
07 октября 2022, 18:08
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В этот день слова священной клятвы произнесли 140 кадет. Общество
766
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
07 октября 2022, 12:34
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
В Самару едут знаменитая робособака из YouTube-роликов, британский робот-актер и «летающие пиксели». Образование
700
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
924
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
1069
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
3726
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
588
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
810
Весь список