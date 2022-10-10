Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе

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14 октября в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе» в этот день зрители, вместе с Юлией Марковой (меццо-сопрано), Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир английской музыки.

В программе вечера прозвучат произведения композиторов-итальянцев и тех, чья жизнь и творческая биография была тесно связана с этой страной, мы услышим музыку А. Вивльди, Дж. Б. Перголези, П. Локателли, Дж. Фрескобальди, А. Кальдара и др.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи. Юлия Маркова – давний друг Самарской кирхи, проникновенное меццо-сопрано и чуткий исполнитель итальянской музыки.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 332 15 66,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Благотворительный взнос: 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) и 400 руб.

Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия»

Дата: 14 октября 2022 г. 18.30

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