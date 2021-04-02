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Книга со сказами уральского писателя Павла Бажова будет издана в Польше в следующем году. Она выйдет на русском и польском языках, сообщил председатель совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"На днях на нас вышел Лодзинский университет, Польша, и предложили издать сказы Бажова на двух языках. Для нас это уникальный опыт, что другая страна обращается к нам с подобной просьбой. Мы сейчас вступили в переговоры, постараемся в 2022 году организовать", - сказал он, не уточнив тираж и тематику произведений.

Также сейчас продолжается работа над изданием книг со сказами писателя на иврите и китайском языке. Полыганов отметил, что еще ведутся переговоры, решается вопрос с финансированием.

Фото: ВКонтакте