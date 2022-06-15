Киркоров на ПМЭФ подписал договор о строительстве торгово-развлекательного комплекас в Ленобласти

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Компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, построит торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области, соответствующее соглашение с правительством региона компания подписала на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.



По словам Киркорова, комплекс будет называться «Звезда» и будет готов через 14 месяцев. Партнером Киркорова по этому проекту выступает предприниматель Михаил Баракин. В 2016 году «Фонтанка» называла его самым молодым миллиардером Петербурга.



По данным правительства Ленобласти, строительство комплекса планируется в Новосаратовке Всеволожского района на площади 10–14 тыс. кв. м, планируемый объем инвестиций — более 1,5 млрд руб.





Фото: Надежда Федорова / РБК