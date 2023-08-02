Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова

Классика комедии ждет самарцев. 6+
18:00 - «Урок литературы» (Мосфильм, реж. А.А. Королев, 1968)
Молодой учитель литературы не любит свою работу. Он чувствует, что должен что-то изменить в жизни. И однажды он решает говорить только правду. Такое решение приводит к разрыву с невестой, череде недопониманий в школе.
В главных ролях: Леонид Куравлёв, Инна Макарова, Валентина Малявина, Евгений Леонов, Лариса Пашкова, Любовь Добржанская, Готлиб Ронинсон, Виктория Фёдорова, Николай Парфёнов, Евгений Стеблов.
16:00 - «Вас вызывает Таймыр» (Мосфильм, реж. А.А. Королев, 1970)
В гостиничном номере проживают директор филармонии, геолог, влюбленный юноша, дедушка-пчеловод и кто-то еще. Немудрено, что даже при благожелательном отношении друг к другу между жильцами происходят всевозможные несуразности.
В главных ролях: Юрий Кузьменков, Евгений Стеблов, Евгений Весник, Павел Павленко, Елена Коренева, Светлана Старикова, Зиновий Гердт, Инна Макарова, Валентина Талызина, Екатерина Васильева.
18:00 - «Три дня в Москве» (Мосфильм, реж. А.А. Королев, 1974)
Для выполнения поручения своего начальства (а именно - посмотреть столицу) из Сибири в Москву прилетел молоденький милиционер Иван Федотов, и сразу попал в нелепую ситуацию. Он показался подозрительным одной бдительной гражданке, которая сдала милиционера в милицию. Там очаровательная Оля, младший лейтенант, во всем разобралась, но получивший свободу Иван, похоже влюбился в свою коллегу. Так начались приключения столичного гостя.
В главных ролях: Семен Морозов, Наталья Варлей, Станислав Садальский, Мария Коренева, Светлана Крючкова, Евгений Весник, Валентина Сперантова, Анатолий Веденкин, Юрий Кузьменков, Иван Рыжов.
18:00 - «Большая перемена» (Мосфильм, реж. А.А. Королев, 1972) *
Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идёт работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го «А» - «удивительного, прекрасного, сумасшедшего» класса. Поначалу далёкий от мирской суеты Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников.
В главных ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр Збруев, Светлана Крючкова, Юрий Кузьменков, Наталия Богунова, Наталья Гвоздикова, Савелий Крамаров, Виктор Проскурин.
*кинопоказ фильма проводится при поддержке Госфильмофонда России.
Все описания фильмов, актерский состав и афиши взяты с сайта «Кинопоиск».
Место проведения: Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
Адрес Музея Эльдара Рязанова: ул. Фрунзе, 120.
Группа в ВК: vk.com/ryazanov_museum
Режим работы музея: Ежедневно с 10:00 до 18:00; Чт., СБ. с 12:00 до 20:00.