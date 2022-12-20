Каждый пятый билет по «Пушкинской карте» в регионе приобретен в Самарский театр оперы и балета

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С 1 сентября 2021 года в России работает проект «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. На данный момент обладателями «Пушкинской карты» в нашем регионе стали почти 180 тысяч молодых людей, порядка 150 учреждений культуры губернии предоставляют свои услуги по «Пушкинской карте».

Одним из первых участников «Пушкинской карты» в нашей губернии стал Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича (Шостакович Опера Балет), который сейчас уверенно удерживает лидерство среди всех учреждений культуры области.

Только за ноябрь по «Пушкинской карте» театр посетили 6,5 тысяч молодых людей, а с начала реализации проекта – 33,5 тысячи. Это больше, чем в любом другом учреждении культуры региона. Каждый пятый билет, приобретенный по «Пушкинской карте», – в Самарский театр оперы и балета.

Театр стремится создать максимально комфортные условия для обладателей «Пушкинской карты»: весь репертуар доступен, удобно приобрести билет на любой спектакль, часто мероприятия проводятся в дневное время.

Одной из новых форм работы является проведение спектаклей, целиком продающихся по «Пушкинской карте», по запросу образовательных учреждений. 21 декабря в 15 часов на сцене Шостакович Опера Балет будет представлен балетный «Вечер хореографии Владимира Бурмейстера» – истории о любви и восхищении красотой: «Вариации», «Хабанера» (премьера номера), «Болеро», «Штраусиана» (12+). Зрителями станут учащиеся колледжей и техникумов Самары.