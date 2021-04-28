Канатоходец из Австрии перейдет Волгу в Самаре

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Самарцы и туристы области смогут побывать на ежегодном фестивале "Волгафест" с 7 по 20 июня.

В последний уикенд фестиваля, 19 июня, состоится уникальное событие «Волгафеста» — переход Волги по канату. Организаторы уже называют это выступление произведением искусства, учитывая его сложность — ширина Волги в районе набережной около двух километров.

Исполнит такой необычный трюк австрийский канатоходец.

«Дело в том, что для любого самарца это традиционная история — сходить на противоположный берег, когда Волга покрыта льдом. Но вот перейти летом… Это почти 2-3 километра по канату. Там целое инженерное сооружение, как этот канат будет держаться», — отметил продюсер фестиваля набережных «ВолгаФест» Михаил Савченко.

Помимо этого гостей праздника будут развлекать выступления музыкантов, а также планируют проводить лекции и перформансы. Концерты будут проходить сразу на нескольких сценах. Одну из них установят на воде, сообщает ГТРК Самара.