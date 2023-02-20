Как полезно и интересно провести время на этой неделе в Самарской области

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Анонс культурных событий недели.

20 февраля в 14:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдёт презентация книг в рамках проекта «Книжный сомелье». Специальный гость – Александр Бригаднов, актер Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

С 20 по 25 февраля в 14:00 в Самарском зоопарке пройдет Масленица. В программе фотосессия со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка, а также мастер-классы по изготовлению масленичных тряпичных кукол и куколок из ниток – мартиничек.

21 февраля в 11.00 в ДК «Художественный» г.Сызрань состоится городской конкурс-фестиваль «Родные напевы», посвященный Международному дню родного языка.

21 февраля в 13:00 в Самарской областной детской библиотеке отметят второй день Масленицы – «Заигрыш» и проведут «Масленичные забавы». Читатели, их родители и гости библиотеки узнают о национальных культурных традициях, связанных с празднованием и «проводами» зимы, а также примут участие в традиционных заигрышных уличных забавах и играх, будут петь традиционные масленичные песни и потешки. В финале всех гостей ждет традиционное масленичное угощение – горячий чай и блины.

21 февраля в 14:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи стартует ежегодная Международная молодёжная патриотическая акция "Полк@Победы". Пройдёт марафон военной прозы, состоится презентация нового направления акции «Страницы нашего времени» (в рамках которого будет создан «Дневник героя»). В течение всей недели 21-26 февраля в Самарской областной библиотеке для молодёжи работает выставка художественных открыток "Сталинградская панорама".

21 февраля в 14:00 и 18:00 ТЮЗ «СамАрт» приглашает на спектакль «Василий Тёркин».

21 февраля в 18:30 Самарский академический театр драмы им.М.Горького приглашает на спектакль «И никого не стало» по детективу Агаты Кристи.

22 февраля в 11:00 в Историческом парке «Россия – моя История» пройдет благотворительная масленица для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей. В программе интерактивный квест «Легенды Жигулей», мастер-класс «Русские народные росписи» и игротека. Вход бесплатный. Необходима запись по тел. +7 (846) 250-01-32.

22 февраля в 12:00 в музее Алабина состоится мероприятие для организованных групп школьников «Мужество, доблесть и честь». Оно познакомит с темой преодоления, борьбы, военных и трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны.

22 февраля в 15:00 в музее Алабина откроется выставка «Разящая красота. Оружие Востока». На экспозиции впервые будет представлена полная коллекция оружия стран Востока: Японии, Китая, Индии, Ирана, Турции, Кавказа.

22 февраля в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи состоится встреча из цикла «Психологические среды». Вместе с профессиональным психологом участники учатся лучше понимать друг друга, договариваться в различных ситуациях, слушать и слышать собеседника, разрешать конфликты, разбираться в различных психологических проблемах.

22 февраля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета - «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса – один из ярчайших образцов наследия «золотого века» классического балета.

22 февраля в 19:00 Тольяттинский театр кукол приглашает на спектакль «Марьино поле». Билеты доступны по Пушкинской карте.

23-24 февраля Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает отметить День защитника Отечества. С 12:00 здесь стартуют мастер-классы, квест, экскурсия.

23 февраля в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - опера Александра Бородина «Князь Игорь» - красивое, светлое и эпичное оперное повествование по мотивам «Слова о полку Игореве».

23 февраля в 17:00 «ТЮЗ «Дилижанс» г.Тольятти приглашает на премьеру – спектакль «Белый пароход», 12+

23 февраля в 18:00 в Тольяттинской филармонии состоится юбилейный концерт Народного ансамбля песни и пляски «Жигули» и Русского оркестра под управлением Василия Кормишина.

23 февраляв 18:30 в Самарской филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию С.В. Рахманинова состоится концерт с участием заслуженного артиста РФ Александра Гиндина (фортепиано).

24 февраля в 13:00 в Обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в селе Кинель-Черкассы (ул. Красноармейская д.115) пройдет просветительская беседа к юбилею К. Ушинского, в рамках Года педагога и наставника для студентов Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа.

24 февраля в 16:00 в музее Алабина откроется новая литературно-музыкальная программа Надежды Малывановой «Широкая масленица». В программе прозвучат русские сказки, которые станут интересны как школьникам (6+), так и взрослым. Сопровождать повествование будет народная музыка, исполняемая на гуслях и колесной лире.

24 февраля в 18:00 в Самарском театре кукол спектакль для юных зрителей - «Волк и козлята».

24 февраля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета начнется вечер хореографии Мариуса Петипа «Grand pas Петипа» – театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа.

24 февраля в 18:30 в Самарской государственной филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию С.В. Рахманинова состоится концерт с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и солиста - заслуженного артиста РФ Александра Гиндина (фортепиано).

25 февраля в 12:00 Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на Масленичный фестиваль. В программе: ирготека, квест «Легенды Жигулей», мастер-класс по росписи.

25 февраля в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета «Снегурочка» – самая поэтичная опера Николая Римского-Корсакова.

26 февраля в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную встречу Книжного клуба. На этот раз в центре обсуждения спектакль «Нежный возраст» - дневник подростка (16+) с автором, писателем Андреем Геласимовым. В спектакле играют студенты Самарского областного училища культуры. Вход на

книжный клуб – свободный.

26 февраля в 15:00 в музее им.Алабина состоится экскурсия по основной экспозиции музея «Влюбляем в музей». Ведущий: Анна Олищук (отдел этнографии).

26 февраля в 15:00 в Тольяттинской филармонии стартует концерт для детей «Наш друг – Самуил Маршак».

26 февраля 17.00 Драматический театр им. А.Н. Толстого г.Сызрань приглашает посмотреть комедию А. Крестовского «Родня». Билеты доступны по Пушкинской карте.

26 февраля в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Гайка Казазяна (скрипка) и Симфоничечкого оркестра.

26 февраля в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет концерт романсов Сергея Рахманинова «Здесь хорошо».

26 февраля в 19:00 в Самарской филармонии концерт исполнителя EMIN, где он представит тур «LOVEIS».

Фото: департамент информационной политики СО