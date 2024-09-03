К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.

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7 сентября (суббота) в 17.00 пройдет открытие выставки «КиноВолга» (12+) и кураторская экскурсия (12+) искусствоведа, директора музея Марии Ионовой, в 18.00 – концерт фолк-группа TARAXACUM (0+), а в 19.00 – кинопоказ фильма «Максим Перепелица» (0+).

8 сентября (воскресенье) 10.00 до 18.00 у посетителей будет возможность бесплатно посетить Музей Эльдара Рязанова. Гостей также ждут мероприятия в Сквере Рязанова: кинопоказы фильмов «На златом крыльце сидели» (13.00, 12+) и «Гусарская баллада» (19.00, 6+), мастер-класс «Волга волнуется раз!» (15.00, 6+), занятие «Старые игры о главном: игры с мячом» (16.00, 6+), лекция историка, заместителя директора музея по развитию Анастасии Чекмасовой «Куйбышев в 1960-1980-е годы: мир советского человека» (17.00, 12+), концерт Георгия Шагалова (18.00, 0+) и пешеходная экскурсия историка, старшего научного сотрудника музея Вячеслава Вербового «Самарские страницы жизни Эльдара Рязанова» (18.00, 12+).