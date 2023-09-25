К 50-летию Самарского художественного училища начинает работу выставка "Открытые горизонты"

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25 сентября в 18:00 в Выставочном зале Союза Художников России открывается выставка «Открытые горизонты», на которой будут представлены творческие работы преподавателей Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина к 50-летию учебного заведения.

В 2023 году Самарское художественное училище отмечает свой полувековой юбилей. За это время училище подготовило более двух тысяч специалистов. Преподавателями в разное время были известные самарские художники, дизайнеры, искусствоведы.

В настоящее время училище готовит специалистов в области дизайна, станковой и театрально-декорационной живописи. В 2004 году Самарскому художественному училищу было присвоено имя Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, творческое становление которого связано с Самарой.

Выставка продлится до 10 октября.

Вход свободный! Возрастные ограничения +18.