К 50-летию киношедевра: кинотеатр «Художественный» приглашает на единственный показ фильма «Крестный отец»

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26 февраля в 18.30 кинотеатр «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на единственный показ отреставрированного оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец»/ The Godfather (1972, США, драма, криминал, 175 мин., 18+), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Познакомьтесь с легендарной киноклассикой – на большом экране, со вступительным словом профессионального киноведа московского издания — Никиты Никитина.

В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» компания Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат. «Я невероятно горжусь «Крестным отцом», который, безусловно, определил первую треть моей творческой жизни, – говорит Фрэнсис Форд Коппола. Также приятно отмечать эту дату вместе с Paramount, вместе с преданными фанатами, которые любят трилогию на протяжении десятилетий, вместе с новыми поколениями любителей кино, которые считают ее актуальной и сегодня, а также с теми, кто откроет ее для себя впервые».

Виртуозная экранизация романа Марио Пьюзо от Френсиса Форда Копполы повествует о взлете и падении семьи Корлеоне, и кинотрилогия по праву считается одной из величайших в истории кинематографа. В рамках подготовки к 50-летию выпуска первого фильма трилогии, который вышел на экраны 24 марта 1972 года, студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope в течение трех лет вели кропотливую работу по реставрации всех трех картин. Были приложены все усилия, чтобы наилучшим образом представить фильм современной аудитории, которая сегодня смотрит кино с использованием технологий, значительно превосходящих технологии 2007 года, когда выдающийся историк кино и специалист по сохранению фильмов Роберт Харрис совершил последнюю реставрацию картин. Взяв за основу его работу, команда кинематографистов потратила тысячи часов на то, чтобы добиться безупречности каждого кадра для современного кинопоказа и в то же время остаться верными оригинальному визуальному воплощению и духу фильмов.

В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Ричард С. Кастеллано, Дайан Китон, Талия Шайр, Джон Казале, Аль Леттьери, Стерлинг Хейден и другие

Награды: Оскар (1973 год) в номинациях:

— Лучший фильм

— Лучшая мужская роль (Марлон Брандо)

— Лучший адаптированный сценарий