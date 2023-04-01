К 200-летию великого драматурга: в Самаре пройдет фестиваль «Театральная весна Островского»

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В театрах Самары и региона вниманию публики будут представлены спектакли, поставленные по произведениям классика. К культурному событию присоединятся многие театры губернии: САМАРТ, театр «Самарская площадь», театр «Камерная сцена», театр «Мастерская», театр «Витражи», театр «Колесо», Молодежный театр (Тольятти), Сызранский драматический театр.

Александр Островский оставил более 50 пьес, и все они были поставлены на сцене Малого театра. В Год педагога и наставника нельзя не вспомнить, что он уделял большое внимание педагогической деятельности: разработал программу обучения для драматических классов, создал «Школу естественной и выразительной игры на сцене», сам репетировал к актерами свои пьесы.

Фестиваль стартует 1 апреля спектаклем «Горячее сердце» театра «Камерная сцена» и завершится 27 апреля постановкой Драматического театра «Колесо» имени Народного артиста России Г.Б. Дроздова «Блажь».