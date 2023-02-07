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К 100-летию художника: Самарский областной художественный музей представляет выставку Николая Хальзева «Берега»
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К 100-летию художника: Самарский областной художественный музей представляет выставку Николая Хальзева «Берега»

7 февраля 2023 15:16
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Николай Иванович Хальзев родился в селе Сухая Вязовка Самарской губернии в крестьянской семье.

Самарский областной художественный музей представляет выставку Николая Хальзева (1923-1999) «Берега», приуроченную к 100-летию со дня рождения.

Николай Иванович Хальзев родился в селе Сухая Вязовка Самарской губернии в крестьянской семье. В 1929 году его семья была раскулачена. Благодаря помощи старшего брата Ивана, работавшего в Самаре на мельнице, голодавшая семья переехала в город. В мальчике рано пробудилась тяга к рисованию, в 16 лет Николай поехал в Пензу и поступил в художественное училище, однако закончить его помешала война - в феврале 1942 года  Хальзева проводили на фронт. Он с  боями прошел Польшу, Румынию, Венгрию, прорвался через горы в Австрию, получив ранение во время взятия Будапешта. В армии оставался до 1947 года, стал кавалером ордена Славы Ш степени, был награжден многими медалями. Вернувшись домой, он поехал доучиваться в Пензу, где был зачислен на третий курс. Получив документ, дающий право преподавать в школе рисование и черчение, Хальзев устроился в Куйбышевский театр оперы и балет художником - исполнителем. Был принят в Товарищество художников, ставшее впоследствии  отделением художественного фонда. С 1967 Николай Иванович стал членом Союза художников России.

Хальзев пробовал себя в разных видах и жанрах  изобразительного искусства. В 1960-е овладел техникой эстампа - линогравюры офорта, литографии, сухой иглы. На выставке представлены работы этого времени, воплотившие тонкое чувство композиции, ритма, передающие дух «оттепельных» шестидесятых с их динамическим сосуществованием человека и природы.

Но графика не осталась в центре его творческого внимания: Хальзев ощущал себя живописцем и, прежде всего, пейзажистом. Начиная с середины 1950-х, когда в Куйбышев после окончания художественных учебных заведений стала возвращаться творческая молодежь, он сблизился с В. Пурыгиным, И. Комиссаровым, Г. Филатовым. В это время продолжили свое развитие традиции   самарской  пейзажной школы, основателем которой был К.П. Головкин. Главной темой пейзажистов стало уникальное своеобразие, красота природы Самарской Луки, Волги и Жигулей. 

На выставке в музее представлены как небольшие этюды, так и программные полотна Хальзева. Особое внимание привлекает его монументальное полотно «Жигулевские ворота», где перед нашими глазами раскрывается масштабная панорама Жигулевских гор — популярный мотив среди самарских художников. Здесь избран особый ракурс – вид гор открывается нам как бы с высоты птичьего полета, мы словно бы зависаем над открывшимся взору широким простором. По воспоминаниям дочери художника, он работал над этим мотивом на склоне Лысой горы в Студеном овраге.

Николай Иванович тонко чувствовал  красоту природы родных мест, мастерски  умел передавать ее состояние в разные времена года. Он построил домик на Проране, где была творческая база союза художников, часто ездил на лодке по волжским протокам. Особое место в его работах занимает мотив  с изображением Самары, увиденной с противоположного берега Волги.

В 1966 году Волжский автозавод стал огромной комсомольской Всесоюзной стройкой, руководство которой пригласило художников, чтобы запечатлеть этот важнейший исторический процесс в произведениях искусства. В числе мастеров из Куйбышева (Самары) были Иван Комиссаров, Николай Хальзев, Виктор Завацкий, Марк Петров, Валентин Пурыгин, Павел Якушев и многие другие. На выставке представлена картина Хальзева, посвященная этой теме, находящаяся в собрании  Тольяттинского художественного музея.

Большой период творчества художника был связан с Крымом: в 1970-е годы Николай Иванович многократно бывал  в Гурзуфе на творческой даче художников им. Константина Коровина. Хальзев забирался в самые немыслимые уголки Крымских гор с этюдником, любил работать там весной или осенью.

В 1990-е художник экспериментировал в новом для него жанре – акварельном. Он придумал свою оригинальную акварельную технику – добавлял в акварель крем для бритья, что придало им весьма своеобразный вид.  Эти работы также представлены на выставке в музее. Даже в последние месяцы и недели своей жизни художник писал на пленэре, недалеко от дома на Проране, на берегу Волги.

Николай  Иванович Хальзев  был участником  областных, зональных, республиканских выставок, неоднократно принимал участие в выставках   «Большая Волга»; при жизни у него было около десяти персональных выставок. Его работы находятся в Самарском и Тольяттинском художественных  музеях, в частных коллекциях России. Они также приобретались коллекционерами из Германии, Великобритании, Франции и продавались на аукционах Европы в 1993 - 2017 гг.

На выставке  в Мраморном зале Самарского художественного музея экспонируются работы из собраний Самарского и Тольяттинского художественных музеев, а также частных собраний.

Выставка будет открыта с 10 февраля по 26 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Самарского областного художественного музея.

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