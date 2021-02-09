Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»

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10 февраля в технопарке «Жигулевская долина» состоится очередная встреча в рамках культурно-музыкальной акции «Культурный код инноватики», организованной по инициативе музыкальной школы №4 им. В.М. Свердлова.

Мини-концерт будет посвящен одному из самых гипнотических музыкальных инструментов – саксофону, чьё звучание завораживает и создаёт неповторимую атмосферу любви и романтики, придавая музыкальному произведению особый шарм.

Саксофо́н (фр. Saxophone) — тростевой духовой музыкальный инструмент, по принципу звукоизвлечения принадлежащий к семейству язычковых деревянных духовых музыкальных инструментов. Семейство саксофонов сконструировано в 1842 году бельгийским музыкальным мастером Адольфом Саксом и запатентовано им лишь четыре года спустя. С середины XIX века саксофон используется в духовом оркестре, реже — в симфоническом, также в качестве солирующего инструмента в сопровождении оркестра и является одним из основных инструментов джаза и родственных ему жанров, а также эстрадной музыки. Инструмент обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью.

Очарование звучания это музыкального инструмента вам представят преподаватели и ученики музыкальной школы №4.

Концерт состоится 10 февраля в ресторации технопарка. Начало в 12:30. Вход свободный.

Мероприятия проходят в рамках программы «Благотворительная экосистема».

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