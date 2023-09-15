IV Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» в самом разгаре!

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Для любителей культурного отдыха в рамках фестиваля проходят самые красочные премьеры этой осени!

15-16 сентября премьера балета "Барышня и хулиган" в Самарском академическом театре оперы и балета. Перед сеансом гостей приглашают в Колонный зал, где стоит та самая скамейка, на которой объяснились Барышня и Хулиган

21 сентября в 19:00 на сцене Самарского академического театра драмы состоится премьера музыкально-драматического спектакля «Угрюм-река – жизни океан», наполненного подлинностью чувств, всепоглощающей красотой и таинством мира произведения

23 сентября в 18:00 в Самарской филармонии Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro представит концертную программу «Дмитрий Шостакович в зеркале эпохи»

25 сентября в 18:30 на сцене Самарской филармонии выступит Российский национальный оркестр с симфоническим концертом ко дню рождения Д. Шостаковича!



Полная программа фестиваля – nadvremenem.ru