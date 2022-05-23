Итальянский оркестр откажется выступать на конкурсе скрипачей, если отстранят россиянок

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Симфонический оркестр Фриули - Венеции Джулии (FVG Orchestra) принял по собственной инициативе решение отказаться от выступления на конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера в Гориции после исключения трех российских конкурсанток, однако готов вернуться в программу, если решение организаторов будет изменено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник руководитель музыкального коллектива Паоло Петициол.

"Решение [отказаться от выступления] мы приняли сразу вместе с художественным руководителем полностью по собственной инициативе. Исключение конкурсанток только потому, что они россиянки, - это серьезное происшествие. Так мы дойдем до того, что начнем исключать христиан, мусульман или иудеев и вернемся в Средневековье", - сказал собеседник агентства. "Пока мы ждем", - уточнил он, пояснив, что если решение на счет российских участниц будет изменено, окрест готов тоже вернуться. "В любом случае мы уже договорились с мэром Гориции, что скрипачки выступят независимо от конкурса на одной из городских площадок", - сообщил Петициол. Он также напомнил, что в конце марта оркестр организовал концерт в поддержку Украины, собранные средства от которого были переданы на гуманитарную помощь населению страны.

Ранее молодая скрипачка Лидия Кочарян разместила в своих социальных сетях письмо, в котором организаторы конкурса сообщали ей о ее отстранении от участия. "Следуя европейским указаниям вследствие российско-украинского конфликта и по примеру других международных конкурсов разных музыкальных дисциплин, мы вынуждены сообщить вам об отстранении вас от участия в 41-м Международном конкурсе скрипачей", - говорится в письме, в котором указывается, что "нет никакой личной дискриминации". Как сообщили местные СМИ, всего были исключены три российские скрипачки.

Мэр Гориции Родольфо Зиберна выразил несогласие с решением организаторов, назвав его "неприемлемым". "Уверен, что сегодня Европе следует открывать двери российским артистам, преподнося урок свободы и демократии, а не бойкотировать их", - сказал мэр, выразив надежду, что ассоциация имени выдающегося скрипача, композитора, дирижера Родольфо Липицера (1895-1974), который был родом из Гориции, занимающаяся проведением конкурса, изменит решение.

Срок приема заявок на участие истекает 31 мая. Сам конкурс должен пройти в сентябре.

Российских итальянистов уже пытались отстранить от жюри итальянской литературной премии "Стрега". Однако позже российские "оценщики", среди которых виднейшие лингвисты Евгений Солонович и Анна Ямпольская, вернулись в состав жюри.

Фото: pixabay