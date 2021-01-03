Итальянские СМИ называли "культовым" шоу "Чао, 2020!", а Урганта - международным ведущим

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Итальянские СМИ назвали "культовым" специальный выпуск российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", а его создателя Ивана Урганта - международным ведущим. Сам шоумен в беседе с ТАСС в воскресенье поделился, что ему приятна такая популярность.

"Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы, - признался Ургант. - Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации. Об этом написали крупные итальянские издания: и Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica".

Он предположил, что причина успеха шоу в том, что оно делалось с большой любовью к Италии. "Все это вызвано одним: мы страшно любим Италию. Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче", - пошутил ведущий.

Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. "Мы ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных фестивалей. И потом, мы очень любим эту музыку, и артисты с удовольствием поменяли [песни] и спели на итальянском", - сказал шоумен.

"Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага. А это именно то, о чем я говорил в интродукции к этой программе: хочется, чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены", - заметил Ургант.

Итальянская оценка

Новогоднее шоу "Чао, 2020!" на российском телевидении на "макаронном" (плохом, пародийном) итальянском, подчеркнуто сатирическое, сразу стало культовым, пишет Il Fatto Quotidiano. Издание называет происходящее на протяжении почти часа "гипертрэшем": "Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в "Рокки-4", эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами - все создает невероятную атмосферу".

Урганта итальянские СМИ сравнивают с самыми популярными шоуменами Италии - Карло Конти и Амадеусом, а также комиком Фиорелло, который вместе с Амадеусом вел последний фестиваль в Сан-Ремо.

"Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а все вместе - красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения", - отмечает Il Messaggero. Это шоу рассказывает о "ностальгии по тем годам целого поколения россиян", выросших на песнях Аль Бано и Ромины, "Рикки и Повери", Тото Кутуньо и Адриано Челентано.

Специальный выпуск программы "Вечерний Ургант" "Ciao, 2020!" вышел в эфире Первого канала 30 декабря. После этого запись разместили на Youtube-канале "Вечернего Урганта", где к настоящему моменту она набрала более 3,6 млн просмотров.

Фото: соцсети