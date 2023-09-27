Ирина Калягина встретилась с участниками конкурса управленцев "Лидеры России"

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На площадке университета «МИР» состоялась встреча врио министра культуры Самарской области Ирины Калягиной с участниками пятого сезона конкурса управленцев Лидеры России.



В этом году конкурсанты от нашего региона работали над проблемой привлечения в муниципалитеты молодых специалистов сферы культуры и креативных предпринимателей.

Представители 7 команд рассказали о проделанной работе и поделились своим видением развития культуры в регионе. У участников была возможность обменяться мнениями и обсудить детально каждый предложенный проект. Среди идей – создание системы культурных хабов и мобильных команд, внедрение IT –платформы на основе кластерного объединения территорий, создание на базе Домов культуры пространств свободного общения и творчества и т.д.

«Мы живем в очень динамичное, быстро меняющееся время и это важно учитывать. Безусловно, ценности, кадры, опыт, уже накопленный в нашей сфере – это база, но нужно двигаться вперед. Я хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Абсолютно в каждом проекте есть рациональное зерно, я услышала много интересных идей. Предлагаю продолжить нашу совместную работу», — обратилась к участникам встречи Ирина Калягина.

В обсуждении проектов приняли участие: заместитель министра культуры Наталья Тонковидова , начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления Пивсаева Елена Николаевна, молодёжный министр культуры Самарской области Тараканова Екатерина Сергеевна.

В ходе общения участники встречи отметили, что команды разными путями пришли к сходным направлениям развития отрасли. В частности: формирование кластеров и центров кристаллизации профильных специалистов для последующего формирования мобильных бригад для направления в территории.

Впереди участников конкурса ждет финал ПФО.

Фото: минкульт СО