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Ирина Калягина посетила учреждения культуры региона, обновленные в рамках нацпроекта "Культура"

5 августа 2024 20:22
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Нацпроект «Культура» приносит позитивные изменения и новые культурные возможности жителям Самарской области.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области, посетила учреждения культуры, обновленные в рамках нацпроекта "Культура".

В этом году Исаклинский районный Дом культуры будет капитально отремонтирован за счет средств областного бюджета. Обновленное здание станет культурным центром нового формата, где каждый сможет провести время по интересам.

В ДК работает музей, который знакомит с историей родного края, обычаями и традициями народов, населяющих Исаклинский район.

В здании ДК находится кинозал «Родина», оборудованный по последнему слову техники. В 2022 году кинозал получил поддержку Фонда кино и былиоснащён новым современным 3D-кинотеатром.
В отремонтированном Доме культуры продолжат заниматься 4 коллектива со званием «Народный самодеятельный коллектив», 18 клубов по самым разным направлениям (вокальные, хоровые, хореографические, театральные, декоративно-прикладного творчества и т.д).

Еще один Дом культуры, где на сегодняшний день завершен капитальный ремонт, находится в селе Денискино, Шенталинского района.

Ирина Евгеньевна поблагодарила коллег за слаженную работу, выполнение главной задачи национального проекта «Культура» — повышение доступности культурных благ для населения региона.

В ближайшее время обновленный Дом культуры распахнет свои двери для жителей. Здесь в короткие сроки полностью обновили кровлю, установили пластиковые окна, здание утеплили и облицевали металлическим сайдингом, привели в порядок центральный вход. Проведены масштабные отделочные, преобразились все помещения, включая фойе, сцену, зрительный зал, кабинеты, библиотеку.

В Кошкинском районе Ирина Евгеньевна посетила Дома культуры в селах Старое Максимкино и Орловка, а также познакомилась с работой Автоклуба.

На сегодняшний день работы практически завершены. В Максимкино ведутся работы по благоустройству территории возле СДК. В Орловке после модернизации объекта появится кабинет для кружковой работы, где будут проходить занятия с детьми и молодёжью, встречи с интересными людьми, тематические семейные программы, занятия и игры с дошкольниками.

Появится хореографический зал с зеркалами и станками, где расположится танцевальный коллектив «Кураж». В холле будут проходить дискотеки, развлекательные программы.

Передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб», полученный в рамках национального проекта «Культура», уже начал свою работу. Для самых маленьких жителей района подготовлена игровая программа «Игры нашего двора».

Нацпроект «Культура» приносит позитивные изменения и новые культурные возможности жителям Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

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