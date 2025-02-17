Интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества пройдет в Музее Рязанова

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23 февраля (воскресенье) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был «запасной столицей» Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь «запасной столицы». На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.