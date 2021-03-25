Я нашел ошибку
Главные новости:
Финансирование проекта отстояла «Единая Россия». Этот капремонт стал первым для здания с почти семидесятилетней историей.
День работника культуры в селе Александровка отмечают в отремонтированном ДК
В ПСБ начал работу новый центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ.
ПСБ создал образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК
В спринте на 1000 метров Илья Гутенев завоевал золото.
Самарские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по велоспорту-шоссе (спорт глухих)
В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года.
Актриса Лиана Жвания, сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах" умерла на 72-м году жизни
Мама двойняшек: «Мы благодарны врачам за счастье быть родителями».
Из инфекционного госпиталя больницы Середавина выписали новорожденных двойняшек  
В части проведения дезинфекции, соблюдения масочного режима и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором.
В Самаре продолжается мониторинг торговых объектов
До начала выставки, используя профессиональное оборудование, с экспонатами начали работать сотрудники реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва.
Иконы известного на всю страну самарского живописца Григория Журавлёва доставили в Москву
Идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется ему важной и масштабной.
Путин дал поручение представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
0.02
EUR 89.98
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Иконы известного на всю страну самарского живописца Григория Журавлёва доставили в Москву

25 марта 2021 17:07
76
До начала выставки, используя профессиональное оборудование, с экспонатами начали работать сотрудники реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва.

В апреле в музеях России начнёт свою работу выставка, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлёва – известного на всю страну самарского живописца. Выставка продолжает годовой цикл памятных мероприятий и впервые представит работы мастера из разных музейных коллекций и православных храмов в рамках одной экспозиции.

Серия выставок «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проводится в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Подготовка выставки – это технически сложный проект, который требует особого внимания к экспонатам. Следует учесть огромное число нюансов, среди которых нынешнее состояние и сохранность икон Григория Журавлёва, логистика и обеспечение безопасности. На этой неделе в служебные командировки отправились сотрудники Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Главный хранитель фондов Анна Ратнер и главный научный сотрудник отдела фондов Екатерина Елисеева посетили Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сергиев Посад и Москву. Они приняли работы самарского иконописца у музейных коллег, затем передали транспортной компании, которая с вооруженной охраной доставила иконы в столицу. 

До начала выставки, используя профессиональное оборудование, с экспонатами начали работать сотрудники реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва. На первом этапе подготовки специалисты из Москвы побывали в Самаре и на родине живописца – в селе Утёвка в Нефтегорском районе. «Разумеется, материалы стареют со временем, – поясняет художник-реставратор Андрей Назаренко. – Они подвергаются колебаниям температурно-влажностного режима, и потому в них есть незначительные утраты краски. Мы прямо на месте укрепили изображения, провели противоаварийные работы. Для старых икон это постоянная практика, вполне в порядке вещей».

Сейчас в Утёвке благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма. С просьбой о помощи в реставрации к главе региона два года назад обратился настоятель храма отец Анатолий. Дмитрий Азаров к решению проблемы подключился. В кратчайшие сроки управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области провело оценку объемов необходимых реставрационных работ. Губернатор привлек к работам по восстановлению храма благотворителей – компанию «Роснефть». Чтобы сохранить ценную роспись, было принято решение первым делом провести работу по восстановлению кровли. Работы велись за счет средств компании.

«Специалисты полностью сняли старый каркас, заменили кладку. Теперь центральная крыша у нас в замечательном состоянии», – пояснил настоятель храма Анатолий Копач.

После завершения проектных работ планируется, что специалисты приступят  к комплексной реставрации храма.

Инициатива провести серию выставок и музейных экспозиций о жизни и творчестве «иконного писателя» была выдвинута в прошлом году во время встречи в Самарской православной духовной семинарии депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с духовенством, представителями министерства культуры Самарской области и общественными деятелями.

«В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва, – рассказывает один из организаторов выставки, директор самарской автономной некоммерческой организации «Культура жизни» Геннадий Карев. – Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Самарском епархиальном церковно-историческом музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом. Благодаря кропотливой работе музейных коллег мы впервые сможем собрать и бережно доставить из разных уголков страны на единую экспозицию примерно половину известных икон Журавлёва, а также дополним её документальными материалами».

Подлинные иконы и иные работы самарского живописца будут экспонироваться:

с 3 по 27 апреля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (г. Москва);

с 7 по 31 мая в Государственном музее истории религии (г. Санкт-Петербург);

с 11 июня по 3 октября в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (г. Самара).

Церемония открытия выставки с участием почётных гостей состоится в Музее имени Андрея Рублёва 3 апреля, в 17.00 час.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года.
25 марта 2021  17:44
Актриса Лиана Жвания, сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах" умерла на 72-м году жизни
44
В части проведения дезинфекции, соблюдения масочного режима и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором.
25 марта 2021  17:18
В Самаре продолжается мониторинг торговых объектов
75
Идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется ему важной и масштабной.
25 марта 2021  16:57
Путин дал поручение представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса
85
Весь список

Здравоохранение
Мама двойняшек: «Мы благодарны врачам за счастье быть родителями».
25 марта 2021  17:36
Из инфекционного госпиталя больницы Середавина выписали новорожденных двойняшек  
43
В Самаре выявлено 78 заболевших.
25 марта 2021  16:36
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
83
Передвижной маммограф посетил три села Похвистневского района: Среднее Аверкино,Таволжанка и Мартыновка.
25 марта 2021  15:52
В мобильных комплексах прошли обследования более 1300 сельских жителей Похвистневского района
110
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1490
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15234
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16542
Весь список
Туризм
25 марта 2021  14:48
Отель для длительного проживания – удобно и комфортно
19
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
25 марта 2021  11:28
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
278
Самара представила турпредложения на лето
24 марта 2021  09:55
Самара представила турпредложения на лето
322
Весь список
Образование
Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме
25 марта 2021  10:47
Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме
269
Заявки от претендентов на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» принимаются до 1 июня.
24 марта 2021  14:03
«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет начали прием заявок от выпускников на участие в спецпроекте «Крылья Ростеха»
498
Всероссийские проверочные работы напишут более 100 тысяч школьников Самарской области
24 марта 2021  13:13
Всероссийские проверочные работы напишут более 100 тысяч школьников Самарской области
283
Весь список

Культура
До начала выставки, используя профессиональное оборудование, с экспонатами начали работать сотрудники реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва.
25 марта 2021  17:07
Иконы известного на всю страну самарского живописца Григория Журавлёва доставили в Москву
72
Уверена, что вместе с вами мы воплотим в жизнь самые смелые идеи и начинания.
25 марта 2021  14:39
Поздравление министра культуры Самарской области с Днём работника культуры
129
Самарцев научат скрапбукингу
25 марта 2021  10:56
Самарцев научат скрапбукингу
299
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2417
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4183
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15477
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
499
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
968
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2080
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
210
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
170
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
350
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
718
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
420
Весь список