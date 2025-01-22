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«Игра в театр»: иммерсивная экскурсия в Самарском театре драмы знакомит с волшебным миром закулисья
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«Игра в театр»: иммерсивная экскурсия в Самарском театре драмы знакомит с волшебным миром закулисья

22 января 2025 14:23
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По Пушкинской карте - на экскурсию в театр.

По Пушкинской карте - на экскурсию в театр

Иммерсивная экскурсия «Игра в театр» в Самарском театре драмы знакомит с волшебным миром закулисья, таинственными уголками легендарного здания Самарской драмы, театральными байками. Секреты гостям откроют артисты труппы Александр Бригаднов, Савва Зорин и Антон Черенков.

Кульминацией экскурсии будет выход участников экскурсии в настоящем театральном костюме на историческую сцену театра драмы, помнящую Георгия Шебуева и Зою Чекмасову, Веру Ершову и Михаила Лазарева, Наталью Радолицкую и Владимира Борисова — и многих других легендарных актёров и актрис. «Игра в театр» пройдёт: 3, 10, 17, 24 февраля в 18:30 и 20:30.

 

 

Теги: Самара

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