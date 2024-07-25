Идет прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»

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С 15 по 25 ноября 2024 года в Самарской области состоится ежегодный Национальный фестиваль и Церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра», которые пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России и Правительства Самарской области. Президент фестиваля и премии – композитор, Народный артист России Максим Дунаевский.

Ежегодно во время проведения фестиваля проводится творческая лаборатория с питчингом новых произведений. Лаборатория – самостоятельная часть фестиваля. Главная ее цель через профессиональное общение стимулировать создание и продвижение нового отечественного материала для российского музыкального театра, в том числе и ориентированного на сохранение традиционных нравственно-духовных ценностей. Лаборатория включает в себя отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, а также их доработку с кураторами для дальнейшего показа художественным руководителям и директорам театров, представителям органов управления в сфере культуры и СМИ.

К участию приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра, а также актеры, имеющие опыт работы в музыкальном театре.

Прием заявок на Лабораторию завершится 31 июля 2024 года для авторов и режиссёров, и 5 сентября 2024 года - для актёров.

Заполнить анкету можно на сайте «Музыкального сердца театра» — https://musicalheart.ru/festival-2024/laboratoriya/

В 2024 году куратором Лаборатории вновь станет Александр Пантыкин – композитор, заслуженный деятель искусств, доцент Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, а в роли режиссера-наставника выступит Светлана Горшкова – режиссер, педагог по мастерству артиста мюзикла в РАМ им. Гнесиных и арт-директор фестиваля.

Всего будет отобрано 7 произведений и сформировано 7 авторско-постановочных команд.

Отобранные конкурсанты будут участвовать в Лаборатории очно с 19 по 23 ноября в Самаре и 24 ноября представят свои эскизы в формате питчинга для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Каждый эскиз будет выглядеть как своеобразная сценическая презентация произведения для музыкального театра. Организаторы предоставляют иногородним участникам бесплатный проезд до Самары и обратно, проживание и питание в течение всего периода работы Лаборатории.

По уже сложившейся ежегодной практике, ряд авторов и режиссеров по окончании лаборатории получают приглашение к сотрудничеству с ведущими театральными площадками страны.