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Художник Samara Ground распишет самарский трамвай 

9 сентября 2021 20:32
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Это очередной объект, который в Самаре преображают известные стритартисты - участники проекта Samara Ground Art Festival. 

В пятницу, 10 сентября, на площадке самарского Трамвайно-троллейбусного управления (Мичурина, 3) художник Вячеслав Гунин (SAV45) начнет расписывать вагон трамвая. Это очередной объект, который в Самаре преображают известные стритартисты - участники проекта Samara Ground Art Festival. 

Вячеслав Гунин (SAV45) - испанский уличный художник российского происхождения, уже 20 лет живет в Испании, но его работы украшают многие города России. 

Вячеслав за свою карьеру получил множество наград на конкурсах и поучаствовал в крупных фестивалях и выставках: например, победил на II Международном конкурсе художественных фресок в Эстепоне. Также работал на L’Arcada Gallery, Art Gallery Show Monaco, Street ArtPlace Gallery, UrbanNationMuseum. 

Приглашаем журналистов на съемку росписи трамвая и пресс-подход к художнику. В 11.00 по адресу: Самара, Мичурина, 3 (ТТУ).  

Samara Ground Art Festival - это международный арт-проект, который проходит в Самарской области уже во второй раз. В этом году кроме Самары в нем участвует и Тольятти. Художники за время фестиваля нарисуют 15 муралов. Девять из них - в Самаре, шесть - в Тольятти. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две - в Самаре и одна - в Тольятти. 

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