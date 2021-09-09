Художник Samara Ground распишет самарский трамвай 

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В пятницу, 10 сентября, на площадке самарского Трамвайно-троллейбусного управления (Мичурина, 3) художник Вячеслав Гунин (SAV45) начнет расписывать вагон трамвая. Это очередной объект, который в Самаре преображают известные стритартисты - участники проекта Samara Ground Art Festival.

Вячеслав Гунин (SAV45) - испанский уличный художник российского происхождения, уже 20 лет живет в Испании, но его работы украшают многие города России.

Вячеслав за свою карьеру получил множество наград на конкурсах и поучаствовал в крупных фестивалях и выставках: например, победил на II Международном конкурсе художественных фресок в Эстепоне. Также работал на L’Arcada Gallery, Art Gallery Show Monaco, Street ArtPlace Gallery, UrbanNationMuseum.

Приглашаем журналистов на съемку росписи трамвая и пресс-подход к художнику. В 11.00 по адресу: Самара, Мичурина, 3 (ТТУ).

Samara Ground Art Festival - это международный арт-проект, который проходит в Самарской области уже во второй раз. В этом году кроме Самары в нем участвует и Тольятти. Художники за время фестиваля нарисуют 15 муралов. Девять из них - в Самаре, шесть - в Тольятти. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две - в Самаре и одна - в Тольятти.