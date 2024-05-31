Художественный руководитель САТОБ стал сопредседателем экспертного совета «Золотой Маски» в номинации «Музыкальный театр»

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Решением Секретариата Союза театральных деятелей РФ сформирован состав экспертного совета для номинации «Музыкальный театр» Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» в сезоне 2023–2024 года.

Председателем совета утвержден художественный руководитель, главный дирижер Астраханского государственного театра оперы и балета Валерий Воронин (Астрахань), а сопредседателем стал художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета, дирижер Государственного академического Русского оркестра им. Василия Андреева Евгений Хохлов (Самара).

«Я искренне благодарю коллег за такое доверие. Быть экспертом самого престижного в нашей стране профессионального конкурса не только почетно, но и очень ответственно. Поскольку именно сегодняшние потенциальные номинанты и лауреаты в дальнейшем будут определять вектор развития театрального искусства России», – прокомментировал назначение Евгений Хохлов.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ