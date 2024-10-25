Готовится к открытию Дом культуры в Кошкинском районе

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Настоящим событием 2024 года для жителей села Орловки Кошкинского района стал капитальный ремонт сельского Дома культуры, где после модернизации объекта появился кабинет для занятий декоративно - прикладным творчеством, хореографический зал с зеркалами и станками, уютный и многофункциональный холл для развлекательных программ и современная библиотека.



На базе Дома культуры занимаются творчеством и взрослые, и дети – здесь работает 15 кружков по самым разным направлениям: вокальные, хореографические, театральные, декоративно-прикладного творчества. При СДК работает вокальный коллектив «Соловушки», которые в ноябре 2024 года подал заявку на защиту звания «народный».



Благодаря социальному конкурсу ПАО «Лукойл» в СДК и библиотеку закуплена новая мебель, зрительные кресла, пошита одежда сцены.



Дом культуры в Орловке и еще 8 сельских ДК будут отремонтированы в этом году благодаря национальному проекту «Культура».