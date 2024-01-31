Господдержку получат лучшие сельские учреждения культуры губернии

110

По результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры Самарской области и их работниками в 2024 году победителями признаны 16 учреждений и 15 специалистов.

Благодаря реализации мероприятий национального проекта «Культура» государственную поддержку получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники. Среди активных участников конкурса – Пестравский, Хворостянский, Похвистневский, Красноармейский, Шенталинский, Челно-Вершинский, Сергиевский районы.

«Благодаря нацпроекту «Культура» мы не только обновляем инфраструктуру, но и меняем формат уже сложившийся работы. Учреждения культуры становятся более современными и интересными для жителей Самарской области», – отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

В Центре культурного развития Челно-Вершинского района работают талантливые, влюбленные в свое дело люди. Деятельность районного Дома культуры направлена на привлечение жителей к современному активному образу жизни и творческому развитию. Здесь проходят праздники и выставки, концертные и развлекательные программы.

Поддержку также получит Сергиевский историко-краеведческий музей. В музее действует 12 постоянных экспозиций, реализуется 10 просветительских программ и 8 проектов. Одним из направлений работы музея является музейно-образовательные программы, в основе которых лежит знакомство учащихся с историко-культурным наследием родного края, музейными предметами крестьянского быта. В 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» изменилось и само пространство музея. Благодаря новому оборудованию появилась возможность представить редкие фонды, которыми располагал музей.

Среди лучших сотрудников учреждений культуры – Драгунов Андрей, хормейстер I категории Красноармейского МКДЦ МБУ «Межпоселенческое управление культуры». Красноармейский район богат талантливыми людьми и по праву гордится самодеятельными коллективами со званием «народный»: народный хор русской песни имени И.Г. Драгунова (руководитель А.И. Драгунов), народный ансамбль русской песни «Воложка» (руководитель С.А. Брусенцева) и др.

Для жителей района ежегодно проводится более ста значимых массовых мероприятий, два из которых имеют статус областного уровня – фестиваль «Гармонь моя, говорушечка» имени И.Г. Драгунова и фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик».

Размер денежной премии победителям конкурса в 2024 году для муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений составил 156 тыс. рублей, для их работников – 78 тыс. рублей.

Полученные средства учреждения-победители направят на укрепление материально-технической базы: специализированное оборудование: световое, звуковое, выставочное, приобретение мебели или различных игровых комплектов.

Фото: минкульт СО