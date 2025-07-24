Горожан приглашают на экскурсию «Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века»

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31 июля (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века» (12+). Ее проведет историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова.

Сегодня Самара – благоустроенный город с развитой инфраструктурой, и часто жители думают, что его модернизация связана с достижениями современности. Однако активный рост и развитие Самары пришлись на вторую половину XIX – начало ХХ веков. Многие «блага цивилизации», которыми мы пользуемся в наше время, появились более 100 лет назад.

Почему электрическое освещение заменило газовое? Как проходила электрификация? В какой момент и где запустили первый водопровод? Как мощение улиц связано с появлением общественного транспорта? Экскурсанты узнают об инфраструктуре города, которая появилась в начале ХХ века, увидят лучший «открыточный» вид на самарскую ГРЭС, пройдутся по улице Фрунзе до площади Революции. Также будет затронута тема благоустройства парков и садов, улучшения работы пожарных служб и полиции в дореволюционной Самаре.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.