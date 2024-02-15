Год семьи: в Самарском театре драмы состоится встреча с театральной семьей

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22 февраля в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится творческий вечер Надежды Поповой и заслуженного артиста Самарской области Фёдора Степаненко «Семейный альбом: Надежда Попова и Фёдор Степаненко. История любви» (12+).

Творческий вечер откроет цикл встреч с театральными парами, посвящённый Году семьи. Актёры Самарского драмтеатра Надежда Попова и Фёдор Степаненко вместе почти 20 лет, воспитывают двоих сыновей. На встрече артисты поделятся историями о своей жизни и творчестве, а также ответят на вопросы зрителей.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в кассе театра. Количество билетов ограничено (о наличии просим уточнять в кассе театра по телефону +7 (846) 333-33-48)

Дополнительная информация:

Надежда Попова (Степаненко) окончила Казанское театральное училище и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, в труппе театра служит с 2005 года. Увидеть очаровательную актрису можно в спектаклях «Ladies’ Night», «Мёртвые души», «И никого не стало», «Дон Жуан», «Шесть блюд из одной курицы».

Фёдор Степаненко окончил Воронежский государственный институт искусств, работал в Самарском театре юного зрителя «СамАрт», с 1998 года служит в Самарском академическом театре драмы.