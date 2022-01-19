Главный дирижер Самарской филармонии Михаил Щербаков избран в правление Международного союза музыкальных деятелей

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18 января 2022 года на съезде Международного союза музыкальных деятелей в Москве было принято решение об избрании в правление Союза — художественного руководителя и главного дирижера Самарской государственной филармонии, народного артиста РФ Михаила Александровича Щербакова.

Возглавляет Международный союз музыкальных деятелей ректор Московской государственной консерватории, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Сергеевич Соколов.

Международный союз музыкальных деятелей отметил в 2021 году свое 35-летие. Союз является правопреемником Всесоюзного музыкального общества — он был создан постановлением Правительства СССР в 1986 году. Его первым президентом стала Ирина Архипова (1924–2010).

Международный союз музыкальных деятелей объединяет более тысячи музыкантов и 20 ассоциаций, федераций, союзов, фондов, обществ. Он решает задачи популяризации музыкальной деятельности, сохранения отечественного музыкального наследия, распространения лучших образцов мирового музыкального искусства.

Фото: минкульт СО