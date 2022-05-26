Галерея «Виктория» приглашает самарцев на финальную выставку сезона, проект «Make it till you fake it»

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Галерея «Виктория» приглашает на финальную выставку сезона, проект «Make it till you fake it», который посвящен искусству инструкции или инструкции в искусстве. Авторы проекта задались целью найти духовных наследников движения Fluxus, французских ситуационистов и группы «Коллективные действия», которые в условиях хрупкости современного мира обращаются к теме инструкции как способу противостояния иерархиям, регламентам и нормативности, а также через свои практики выстраивают новые типы коммуникации, основанные на открытом знании, свободе и игре.

Выставка состоит из пяти разделов, предлагающих зрителю разные аспекты взаимодействия с произведениями. «Погуляй, но возвращайся» представляет прогулки и дрейфы, которые можно совершить в городе. «Сломай, собери заново» покажет, как художники работают с технологиями и подменой содержания. «Следуй инструкции» – ряд работ, в которых через знакомые схемы меняется суть объектов. «Представь, что» – произведения, работающие с движением и воображением. «Не выходи, не совершай» – четыре камерных зала, погружающих зрителя в отдельные произведения.

Специальной программой в рамках выставки станут прогулки с проводниками, мастер-классы и перформанс от художника.

Проект придуман совместно кураторами из разных городов: Анастасией Альбокриновой (галерея «Виктория», Самара) и Алисой Жихаревой (центр «Клоповник», Челябинск). Изначально он задумывался как творческий обмен между художниками двух городов, но в итоге вырос до трансгеографического проекта, участниками которого могут стать художники из любой точки мира.

В основе проекта – масштабный опен-колл, прошедший в апреле 2022 года. Среди более 100 заявок от художников из России и других стран часть была отобрана для участия в оффлайн-выставке в галерее «Виктория». Часть художников были специально приглашены куратором выставки в Самаре.

Остальные заявки, соответствующие концепции проекта, в июне станут частью онлайн-библиотеки. К этой библиотеке, в свою очередь, смогут обращаться кураторы, желающие сделать выставку в своем городе. А часть работ и вовсе будет открыта для исполнения зрителями и другими художниками.

Так, «Make it till you fake it» концептуально не редуцируется до одной выставки, одного города, одного состава участников. Это проект-конструктор, способный подстраиваться под меняющиеся контексты и провоцировать со-творчество и обмен.