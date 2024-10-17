Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
Оператор карт "Мир" запустит оплату через iPhone без Apple Pay
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления.
«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления
В Тольятти в ДТП с грузовиком погибла пожилая женщина
В Тольятти в ДТП с грузовиком погибла пожилая женщина
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.26
0.25
EUR 106.08
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки

17 октября 2024 13:49
114
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки

«Звуковая палитра современников» – концерт под таким названием пройдёт в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки уже в эту субботу, 20 октября. На импровизированной сцене галереи выступят как самарские исполнители, так и специально приглашённые гости из самых разных уголков страны. Вечер состоится в рамках XXIV Международного фестиваля «Музыкальные автографы».

Предстоящее выступление удивит слушателей не только обширной географией и высочайшим профессионализмом его участников, но и обилием различных музыкальных инструментов и стилей исполнения. Абсолютное большинство артистов и композиторов – лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Так, уже известно, что Самару на грядущем торжестве современной академической музыки представят композиторы Илона Дягилева, Лея Витковская и Дмитрий Бутыков. Хорошо известен горожанам и губернский женский камерный хор «Людмила» под руководством Анастасии Мироновой. Кроме того, на сцену выйдут и участники ансамбля солистов и артистов Самарской государственной филармонии под управлением дирижёра, заслуженного артиста России Георгия Клементьева, а также солисты и артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича: Адель Нурисламова (сопрано), Антонина Зайнутдинова, Валентина Яхьяева (фортепиано) и Артур Сафеев (контрабас).

Гостями из других городов России станут композиторы Ольга Веденкина (Нижний Новгород), Ирина Чаплина (Рязань), Ольга Ильина (Санкт-Петербург), пианистка Татьяна Левашова (Саратов), а также камерный ансамбль «Sonorum Trio» из Твери в составе Евгении Докудовской (альт), Льва Культепина (гитара) и Влада Честнодумова (саксофон).

Концерт «Звуковая палитра современников» организован областной научной библиотекой совместно с Самарским отделением Общественного профессионального международного объединения молодых композиторов, музыковедов и исполнителей «МолОт». Руководителем ассоциации, а также автором предстоящего музыкального проекта и его ведущим является член Союза композиторов России Илона Дягилева.

20 октября в 16:00, Самарская областная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. Количество мест ограниченно, однако для всех желающих будет предусмотрена онлайн-трансляция концерта, которую можно будет найти в сообществах галереи «Новое пространство» в соцсетях (VK, Telegram).

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
17 октября 2024, 14:02
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
В качестве ведущего встречи выступит Владимир Игоревич Громов – кандидат психологических наук, руководитель направления исследования корпоративной... Общество
71
20 автоледи проследовали колонной на автомобилях, украшенных символом борьбы с раком груди – розовой лентой.
16 октября 2024, 17:28
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
20 автоледи проследовали колонной на автомобилях, украшенных символом борьбы с раком груди – розовой лентой. Здравоохранение
452
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
15 октября 2024, 09:25
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
Результатом мастер-класса получится настоящая самарская улочка. Культура
570
В центре внимания
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
78
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
207
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
376
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1581
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
729
Весь список