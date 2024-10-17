Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки

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«Звуковая палитра современников» – концерт под таким названием пройдёт в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки уже в эту субботу, 20 октября. На импровизированной сцене галереи выступят как самарские исполнители, так и специально приглашённые гости из самых разных уголков страны. Вечер состоится в рамках XXIV Международного фестиваля «Музыкальные автографы».

Предстоящее выступление удивит слушателей не только обширной географией и высочайшим профессионализмом его участников, но и обилием различных музыкальных инструментов и стилей исполнения. Абсолютное большинство артистов и композиторов – лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Так, уже известно, что Самару на грядущем торжестве современной академической музыки представят композиторы Илона Дягилева, Лея Витковская и Дмитрий Бутыков. Хорошо известен горожанам и губернский женский камерный хор «Людмила» под руководством Анастасии Мироновой. Кроме того, на сцену выйдут и участники ансамбля солистов и артистов Самарской государственной филармонии под управлением дирижёра, заслуженного артиста России Георгия Клементьева, а также солисты и артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича: Адель Нурисламова (сопрано), Антонина Зайнутдинова, Валентина Яхьяева (фортепиано) и Артур Сафеев (контрабас).

Гостями из других городов России станут композиторы Ольга Веденкина (Нижний Новгород), Ирина Чаплина (Рязань), Ольга Ильина (Санкт-Петербург), пианистка Татьяна Левашова (Саратов), а также камерный ансамбль «Sonorum Trio» из Твери в составе Евгении Докудовской (альт), Льва Культепина (гитара) и Влада Честнодумова (саксофон).

Концерт «Звуковая палитра современников» организован областной научной библиотекой совместно с Самарским отделением Общественного профессионального международного объединения молодых композиторов, музыковедов и исполнителей «МолОт». Руководителем ассоциации, а также автором предстоящего музыкального проекта и его ведущим является член Союза композиторов России Илона Дягилева.

20 октября в 16:00, Самарская областная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке . Количество мест ограниченно, однако для всех желающих будет предусмотрена онлайн-трансляция концерта, которую можно будет найти в сообществах галереи «Новое пространство» в соцсетях ( VK , Telegram ).

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