Гала-концерт «Веснушки» объединит творческих студентов ссузов со всей области

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14 апреля в 17:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106) пройдет гала-концерт Областного фестиваля студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2021». В этот день станут известны лучшие творческие ссузы Самарской области.

Сюжет гала-концерта соответствует памятной дате – 60 лет первого полёта человека в космос. Фестиваль «Веснушка» становится межгалактическим! Группа добровольцев посещает на космолёте дальние планеты, чтобы наполнить Вселенную весной, творчеством и студенческим задором. Концерт объединит в себе 17 номеров, которые были выбраны из 370 представленных за всё время фестиваля.

География конкурса в этом году расширилась: в фестивале приняли участие 63 образовательные организации из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Безенчука, Отрадного, Сызрани, Чапаевска.

В числе почетных гостей гала-концерт фестиваля посетит Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

За все время фестиваля членами жюри было посещено 20 концертов по всей Самарской области и 3 конкурсных дня, где молодые артисты смогли представить творческие номера, которые не вошли в основную программу фестиваля. 1200 студентов приняли участие в «Веснушке – 2021», показали на суд признанных мастеров своего дела 370 номеров и поразили своим талантом более 3000 зрителей.

Гала-концерт фестиваля «Веснушка» включен в программу Самарской студенческой весны. Это дает возможность участникам «Веснушки» попасть не только на областной этап, но и на «Российскую студенческую весну».

Учредителями Фестиваля являются Министерство образования и науки Самарской области и Департамент культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара. Организатором Фестиваля выступает «Самарский Дом молодежи».

Приглашаем принять участие в мероприятии и просим оказать помощь в распространении информации через ваши информационные каналы.

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