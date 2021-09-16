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Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани

16 сентября 2021 15:06
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Дмитрий Азаров направил участникам и организаторам приветственный адрес.

16 августа в Сызранском драматическом театре имени А.Н.Толстого состоялся гала-концерт Второго областного фестиваля «Душа Баяна», посвященный 170-летию Самарской губернии.

Участников и организаторов фестиваля приветствовали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов, художественный руководитель фестиваля «Душа баяна» Сергей Войтенко, после чего лауреаты и обладатели специальных призов фестиваля получили заслуженные награды.

Всего 103 коллективам и исполнителям присвоены звания лауреатов I, II и III степеней. Лауреаты I степени «Душа баяна» получили подарочные сертификаты на 10 000 рублей о партнеров фестиваля. Также по итогам фестиваля были вручены специальные призы – самому юному участнику (1,5 года) и самому возрастному – 86 лет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил участникам и организаторам приветственный адрес:

«Это масштабное мероприятие, призванное сохранять и развивать традиции музыкального исполнительства, формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к народной культуре и культурному наследию, объединяет лучшие творческие силы нашей губернии – самодеятельные и профессиональные коллективы, солистов-инструменталистов, вокалистов, актеров, чтецов и хореографов. Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать поддержку фестивалю, ставшему неотъемлемой частью культурной жизни нашего региона».

Фестиваль «Душа баяна» — это уникальный по своему формату фестиваль, объединяющий в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства. В 2018 году Фестиваль впервые прошёл в Самарской области и получил широкое признание и любовь жителей губернии, а в 2019 и 2020 годах тепло был принят в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае.

Художественный руководитель Фестиваля – Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской Губдумы, композитор, певец, основатель дуэта «Баян микс».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Мероприятия

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